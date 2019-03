Manuel Arias encabeza la única nómina para la presidencia de la Fepafut

La Federación de Fútbol de Panamá (Fepafut) anunció este sábado 9 de abril, que la nómina Sembrando Fútbol, que preside Manuel Arias, será la única habilitada para participar del acto electoral, por la presidencia de este organismo deportivo, que por ocho años ha presidido Pedro Chaluja.

El anuncio se hizo tras concluir el período de postulaciones, para el proceso electoral que debe desarrollarse el 23 de marzo.

Con orgullo hoy se presentó ante la Secretaría de la Fepafut la postulación de la nomina “Sembrando Fútbol”, que con el apoyo de las 11 ligas provinciales y 6 clubes nos han honrado con presidir. Felices de poder servir y hacer crecer aún más nuestro fútbol. pic.twitter.com/lpo5eZIehG — Manuel Arias (@manuelearias) 7 de marzo de 2019

En un comunicado la Fepafut destaca que "el pasado jueves se presentó en primera instancia la postulación del señor Rodrigo Alonso Díaz Paredes, postulación que, de acuerdo a lo señalado en la convocatoria para el congreso ordinario, "no llena las exigencias para ser aceptada debido a que no ha dejado constancia de los requisitos que lo habilitan para participar en las elecciones, descritos en los estatutos de la Fepafut, adicionalmente a que solo se presenta la postulación al cargo de presidente y no así al resto de los miembros del comité ejecutivo".

La nómina Sembrando Fútbol está presidida por Manuel Arias y la conforman Fernando Arce y Pedro Adán Gordón, como vicepresidentes; Darinel Espino y Éric Calderón, como tesorero y subtesorero, respectivamente; Oguel Suero, como fiscal, y Carlos González, Julián Batista y Juan Carlos Barreiro, como vocales.

El nuevo comité ejecutivo de Fepafut tomará posesión días después del congreso y tendrá vigencia durante el período 2019-2022.