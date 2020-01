Maradona: Grondona me mintió y Bilardo me traicionó

5:19 p.m. - BUENOS AIRES, Argentina. (Reuters). -Diego Maradona dijo hoy, miércoles, que fue traicionado por el mánager Carlos Bilardo y por la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), horas después de que se hiciera oficial su salida del puesto de entrenador de la selección de su país.

El martes, la AFA decidió que Maradona no siguiera en el cargo que asumió hace casi dos años tras una reunión en la que el presidente de la AFA, Julio Grondona, le dijo que era necesario cambiar algunos integrantes de su cuerpo técnico, algo a lo que el ex capitán no accedió.

"Grondona me mintió (...) Bilardo me traicionó", dijo con firmeza Maradona, quien leyó un comunicado y no aceptó preguntas de los periodistas.

"Grondona en el vestuario, luego de la eliminación en Sudáfrica, me dijo delante de todos los jugadores, que estaba muy contento con el trabajo realizado y que quería que siguiera", señaló el ex entrenador.

Pero Maradona dejó en claro que, en su opinión, las cosas comenzaron a cambiar tras su vuelta al país.