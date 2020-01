Maradona asegura que no aspira a volver a la selección argentina

BUENOS AIRES, Argentina (dpa). -El ex crack Diego Maradona reveló que le "hace mal" ver a la selección argentina de fútbol y aseguró que no aspira a regresar a la dirección técnica albiceleste, de la que se alejó tras la eliminación en cuartos de final del Mundial Sudáfrica 2010.

"Desde que me fui, a la selección argentina no la vi nunca más... Y no creo que la vuelva a ver. No, me hace mal. No lo puedo manejar todavía", admitió el "Diez" en una entrevista que publica hoy el diario deportivo Olé.

"No le apunto ni a la vuelta a la selección, ni a sacarle el puesto a (el presidente de la AFA Julio) Grondona, ni sacarle la plata a (Carlos) Bilardo. Yo quiero trabajar tranquilo, quiero estar lejos de los mala leche", aseguró.

El ex entrenador afirmó que no está "arrepentido" por sus decisiones técnicas en Sudáfrica y volvió a cargar contra el jefe de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), Grondona.

"Vamos a decir la verdad, él es el que manda, todos tenemos que agachar la cabeza y decirle que sí", señaló Maradona, quien dijo además que ya "perdonó" a Sergio Batista por haber sido su sucesor al frente de la albiceleste.

Evitó en tanto opinar acerca de la designación de Alejandro Sabella como nuevo DT argentino. "Me hubiese gustado escuchar su posición acerca de por qué se fue de Estudiantes. Y después yo te daría el por qué está en la selección", lanzó el "Diez" desde Dubai.Maradona elogió por otra parte otra vez a Leo Messi, la gran figura de la selección albiceleste que debutó la semana pasada como capitán del plantel dirigido por Sabella. "Me pongo muy contento porque es un gran chico, porque se lo merece".