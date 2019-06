El panameño Mariano Rivera se viste de Yankee y se luce nuevamente

El panameño Mariano Rivera se lució en el 73° 'Old Timers Day', celebrado este domingo en el Yankee Stadium.

Rivera, el primer pelotero en ser elegido unánimemente al Salón de la Fama de las Grandes Ligas, conectó un jonrón de piernas dentro del estadio, además atrapó un elevado al jardín central y de paso volvió a lanzar, destaca una nota en MLB.com.

El batazo de Rivera, líder de salvamentos (652) en las Grandes Ligas, se lo conectó a Scott Kamieniecki. Rivera golpeó la pelota entre el jardín central y derecho; mientras que los jardineros nada pudieron hacer para evitar que la bola llegara hasta la pared, de esta forma el panameño fue recorriendo las bases hasta llegar al plato.

El número 42 de los Yankees de Nueva York también tuvo la oportunidad de jugar en el jardín central y como lanzador sorprendió con un lanzamiento a Paul O'Neill, quien conectó una línea para doble matanza.

