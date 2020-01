Marion Jones lamenta errores dentro y fuera de las pistas

7:32 p.m. - AUSTIN, EU. (AP). -La otrora estrella de las pistas Marion Jones quiere expresar que lamenta los errores cometidos dentro y fuera de competencia.

No tanto sobre las sustancias prohibidas en el deporte que tomó sin saber, dice cuando era la atleta más famosa y premiada del mundo, incluidas cinco medallas en los Juegos Olímpicos de Sydney en el 2000, las cuales ya no posee.

Lo que Jones desea realmente que se sepa es que está apenada por mentir a la policía federal sobre su consumo de sustancias prohibidas. Eso y su participación en un fraude con cheques la llevaron a prisión por seis meses en el 2008, de los cuales pasó mes y medio en confinamiento solitario por pelear con otra reclusa.

"Por supuesto que me gustaría retroceder en el tiempo y cambiar ciertas cosas de mi pasado, por un lado, pero entonces no sería quien soy ahora, alguien de la que estoy verdaderamente muy orgullosa'', expresó Jones con la mirada viva durante una entrevista con The Associated Press.