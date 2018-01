Matador Tejada contó su verdad sobre su salida de Universitario

El panameño Luis Matador Tejada llegó a su nuevo club y contó su verdad. Tejada, integrante de la selección de Panamá, ahora jugará con Sport Boys de Perú, tras su paso por el Universitario.

Tejada, en declaraciones a Deport.com, criticó a la dirigencia del antiguo club y agradeció a su fanaticada. "En Universitario se portaron mal conmigo. Con la hinchada estoy agradecido y pido disculpas. No fue mi culpa la salida del club, Troglio (técnico) sí me quería para 2018. ¡Que los directivos se pongan los pantalones y salgan a decir la verdad de por qué no seguí!".

@ElMatadorTejada les hizo una promesa a los hinchas de la 'Misilera': "les prometo trabajo, si uno trabaja bien los goles llegan solos" @tuitdeporpic.twitter.com/llw0RU8EIJ — Morelia Valenzuela (@MoreValenzuela1) 7 de enero de 2018

El atacante de 35 años, que clasificó al Mundial Rusia 2018 con Panamá, destacó que se quedó esperando hasta lo último a Universitario de Deportes y que "no me quisieron, prácticamente dijeron que uno estaba muy mayor y que tenían uno que me reemplazara, el Boys me dio la oportunidad".

"Se portaron mal, se portaron. Estoy muy triste con la directiva, no tienen los pantalones para decirle la verdad a la gente, hablan que yo pedí, pedí, cosas que son mentiras y le echan a la gente encima, eso es que lo pone triste a uno", dijo el delantero a su llegada.

Al ser cuestionado sobre sus pretensiones que eran muy altas, respondió que "deja que hablen lo que quieran, ellos saben cómo fueron las cosas, que tengan los pantalones para decir la verdad".

"Llego a un equipo grande acá en el Perú, espero hacer las cosas salgan bien, vamos paso a paso. Están armando un equipo para pelear, no será fácil, hay un buen grupo", señaló sobre su nuevo club.

"Estoy contento porque el Sport Boys, me abrió las puertas en el Perú y quiero pagarles con goles", reveló el ariete panameño en Depor.com