Medias Rojas deben casi 12 millones en impuesto de lujo

Boston estará complacido en pagar este gravamen. Los Medias Rojas, el equipo campeón de la Serie Mundial, deben 11,951.091 dólares en impuesto de lujo por tener la nómina más alta en las Grandes Ligas, de acuerdo con cálculos finales de la oficina del comisionado que fueron obtenidos por la Associated Press.

El otro conjunto que con una deuda de dinero son los Nacionales de Washington, que deberán pagar 2,386.097 dólares.

Como Boston superó por más de 40 millones de dólares el límite, se convirtió en el primer equipo en incurrir en una nueva penalización implementada para la campaña del 2018: la primera selección del draft amateur en junio será rebajada 10 puestos.

Antes de ello, se proyectaba que la primera selección de Boston sería la 33ra en general. Boston ha tenido que pagar impuestos de lujo en tres de sus cuatro campañas en las que se coronó campeón este siglo, pagando 3,148.962 dólares en 2004 y 6,064.287 en 2007.

Los Medias Rojas se mantuvieron bajo el límite cuando ganaron en 2013.

Los únicos otros equipos campeones en deber dinero desde que comenzó el impuesto en 2003 fueron los Yanquis en 2009 con 25,7 millones y los Cachorros en el 2017, con 2,96 millones.

Este año el límite inicial fue 197 millones de dólares, contando las nóminas por valor promedio anual e incluyendo bonificaciones, ajustes por transacciones en efectivo y opciones de rescisión de contrato y apenas sobre 14 millones por equipo en prestaciones.

La nómina de Boston para el impuesto fue de 239,5 millones de dólares, excediendo además el límite de 237 millones que causó la penalización en la lotería.

La nómina de Washington fue de 205 millones.

Boston elevó su nómina durante los entrenamientos de primavera cuando añadió al toletero J.D. Martínez, quien representó 23,75 millones del total y entonces ganó 700.000 dólares adicionales en bonificaciones al liderar las mayores con 130 carreras empujadas.

San Francisco tuvo la tercera nómina más elevada, con 195,7 millones, seguidos por los Dodgers con 195 millones — subiendo tras los 182 millones del primer día.

