Medium pronostica una lesión severa para Neymar

SAO PAULO, Brasil.(Ansa). Un medium brasileño, consultado por políticos y futbolistas, prevé que el atacante Neymar, flamante mejor jugador de América, sufrirá una severa lesión en la temporada 2012.Este año "será complicado para Neymar, tendrá que cuidarse porque puede venir una lesión seria, que debe apartarlo de las canchas por algún tiempo pero no significará el fin de su carrera", dijo Roberto de Ogum.Considerado en el ambiente político y del espectáculo como uno de los videntes más certeros en sus previsiones Ogum ha sido consultado por el entrenador de Flamengo, Vanderlei Luxemburgo y el ex gobernador de Sao Paulo, Paulo Maluf.Respecto del futuro de Neymar el medium comentó que a pesar de la lesión es un "ser iluminado con un carisma muy fuerte y tendrá éxito durante mucho tiempo". El astro del Santos declaró la semana pasada que pese al intenso calendario que afrontó en 2011 se prepara para seguir jugando, informalmente, durante las vacaciones de su club, y reiteró que no firmará para el Barcelona.A pesar de sus afirmaciones la prensa publicó días atrás que el club catalán ya habría desembolsado parte de su pase y comenzó a negociar un seguro millonario, con una empresa norteamericana, que cubrirá el prejuicio de una eventual del joven delantero.