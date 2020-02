Messi: 'En el Barcelona notamos la ausencia de Tito Vilanova'

BUENOS AIRES, Argentina. (EFE).- El delantero argentino Lionel Messi aseguró que los jugadores del Barcelona han notado la ausencia del entrenador Tito Vilanova, quien se encuentra en Nueva York sometiéndose a tratamientos contra la reaparición de un cáncer a las glándulas carótidas.



"Hoy en día es importantísimo el técnico. Desde que no está Tito lo notamos. Respetamos a Jordi Roura porque es nuestro entrenador y está intentando ayudar a conseguir todo, pero nuestro técnico era Tito y no tenerlo fue un golpe duro", comentó Messi en una entrevista concedida al canal de televisión TyC Sports, de Buenos Aires.



En cuanto a los comentarios negativos contra el Barcelona debido a su reciente bajón futbolístico, el jugador rosarino recordó que "una vez (Josep) Guardiola dijo que el hecho de ganar todo y tantas veces hace que la gente se canse y quiera que gane otro, y por eso quieren que perdamos".



"Puede haber muchos motivos por los cuales no quieren que ganemos. Nunca lo pensé ni me interesa tampoco. Sé que hay mucha gente que está esperando que perdamos y que quedemos afuera de todo, pero no nos interesa", añadió.



En cuanto a su flojo pasado con la selección argentina, dijo: ""Yo sabía que en la selección no rendía bien, pero no era el único. La selección no rendía. La gente o el periodismo pretendía que yo fuera y ganara los partidos solo, y eso nunca se hizo en ningún equipo".



"Sabía que no estaba en mi mejor nivel pero no quería eso. Yo soy el primero que quiere jugar bien, en el Barcelona y en la Selección", afirmó.



Messi consideró que el fichaje de Alejandro Sabella como seleccionador produjo "un cambio importante en la manera de armar el equipo, de pararse dentro de la cancha y ordenarse tácticamente", y aseguró que Argentina no tendrá miedo de ganar su tercer Mundial en Brasil: "No importa, que nos maten a todos", soltó.



Según 'La Pulga' la manera de jugar de la slección Argentina "es parecida al juego que hace el Real Madrid, que espera su momento para salir de contra y te mata".



Messi se incorporará la próxima semana a la selección argentina para disputar el día 22 ante Venezuela y el 26 con Bolivia dos partidos de las eliminatorias sudamericanas del Mundial de Brasil 2014, competición que lidera en solitario.