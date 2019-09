Messi, el Tolo Gallego y Panamá, desde la óptica del Matador Kempes

Sus seis goles guiaron a la selección de Argentina a conquistar su primer Mundial en 1978.

Primero delantero, después goleador y ahora comentarista de la cadena ESPN, Mario Alberto Kempes se encuentra en Panamá promocionando su nuevo libro de nombre "Matador, mi autobiografía".

Kempes, de 65 años de edad, presentó su libro ayer en un hotel de la localidad y contó varias de sus anécdotas tanto dentro como fuera de la cancha.

Con historias que van desde sus primeros pasos cuando empezaba a jugar en su provincia natal de Córdoba en Argentina, pasando por su exitosa trayectoria en el Valencia de España, hasta sus últimos días cuando se retiró del fútbol ya a sus 43 años edad, Kempes reconoció que no fue nada fácil todo el proceso de escribir su biografía.

La portada de su libro, que escribió el periodista argentino Luciano Wernicke, muestra una foto de su época en el Valencia cuando estaba por patear un penal.

Apodado El Matador por sus tantos goles, el argentino abordó numerosos temas del pasado y la actualidad en una larga charla, como el premio The Best que ganó Lionel Messi, su relación con el actual técnico de Panamá, Américo Tolo Gallego, hasta lo cerca que tuvo de ser seleccionador de Panamá.

Kempes estuvo presente esta mañana en la cancha de la escuela Belisario Porras, en el corregimiento de San Francisco en la ciudad capital, compartiendo con los estudiantes en una pequeña clínica de fútbol.

Aquí la entrevista.

¿Qué podemos esperar de su libro?

El libro va desde las veces que le rompí las plantas a mi mamá desde muy pequeño hasta cuando el cuerpito no dio más.

Tuvo que ponerse a recordar muchas cosas para escribir este libro.

Me costó bastante porque es empezar de cero. Pero a medida que uno va viendo fotos, recortes, leyendo diarios, revistas, uno se va recordando de más cosas y muchas veces tuvimos que ir de un capítulo a otro para agregar ciertas cosas que iba recordando.

¿Y cómo fue el proceso para escribir el libro?

Con el uso del telefonito por Face Time, hablaba con el periodista Luciano Wernicke, quien ha escrito muchos libros de deporte, principalmente de fútbol, y lo que duraba la batería, era lo que hablamos por día, tal vez unas tres horas.

¿Y cuántos días fueron?

Fueron tres largos meses.

Usted marcó muchos goles, pero ¿cuál es el que más recuerda?

No fue lindo, pero sí definitivo. Fue el segundo en la final del Mundial del 78 ante Holanda. Con ese gol respiramos un poco más tranquilo.

¿Cuál fue su último equipo?

El Fernández Vial en Chile ya con una edad avanzada de 43 años, pero gracias a Dios me pude retirar sin lesiones, que fue lo más importante y eso me permitió seguir disfrutando muchos años más.

Pero usted tiene su propio estadio en Argentina.

Sí, pero no es mío, solo lleva mi nombre. Una vez iba actuar Shakira y mis niños me dijeron, 'papa, si el estadio es tuyo, porque no vamos'. El estadio está ubicado en mi provincia natal de Córdoba. Pero, lo importante es que fue un homenaje que me hicieron en vida y que pude disfrutar con la familia.

¿Quién le puse el apodo de Matador?

José María Muñoz, un periodista argentino. Fue uno de los mejores relatores y una vez me dijo que yo estaba acostumbrado hacer goles en casa, jugaba en Rosario. Y que si la próxima vez hacía goles afuera me iba poner un sobrenombre. Y dio la casualidad que la próxima semana fuimos a Buenos Aires e hice cuatro goles y ahí me puso el apodo El Matador, el primero, después vinieron mucho más.

Usted conoce muy bien al técnico de Panamá, Américo Rubén Gallego, ambos campeones del mundo en el 78, ¿que nos puede decir del Tolo?

Es un técnico que tiene mucha suerte. Te puede perder con una selección que a lo mejor no tenías en los planes de perder, pero también te puede ir allá y ganar en México. Ya lo demostró en Argentina y en México.

Pero que significa suerte.

Que tiene la capacidad para revertir los malos resultados. ¿Qué lo vaya a conseguir por lo que es él? Puede ser. Ahora hay que ver si tiene los elementos. Ese es el otro 50%. Pero yo creo que esa pretemporada que va hacer en Estados Unidos con los jugadores de la selección le puede venir bien, porque no los conoce. Ganó afuera porque ganó, suerte del entrenador, y perdió en casa cuando nadie se lo esperaba. Pero son ochos días de trabajo, va tener ese roce y El Negro tiene esa capacidad para revertir las cosas. Ahora, el fútbol también es una lotería.

¿Y su personalidad?, porque acá como prensa hemos tenido muy poco contacto con Gallego.

Es complicado, un poco arisco para el tema de los medios. Pero eso es porque le gusta trabajar, a lo mejor a otros le gusta un poco más los micrófonos, que también es normal en un técnico. Pero eso no significa que sea bueno o malo, aunque claro, a los medios tienes que atenderlos, ya sea solo un día, y ya después puedes volver a trabajar, que es lo que necesita la selección de Panamá.

¿Qué anécdota recuerda del Tolo Gallego en el Mundial del 78?

La uña. Recuerdo que sus uñas de los dedos pequeños del pie eran muy largas. Y cada vez que pasaba en los entrenamientos te picaba con la uña, era como un pequeño cuchillo que tenía ahí. Pero ya después, estamos hablando de un ganador, algo peleón. Sabía lo que tenía que hacer dentro de la cancha: robar, obstruir, quitarla y dártela, y eso era lo que hacía. Pasaba muy poca gente cuando lo querían gambetear. Era uno de esos volantes cinco antiguos donde pelota o jugador.

¿Ve a Panamá clasificando nuevamente a otro Mundial en Catar 2022?

Ojalá que Panamá tenga la oportunidad, ya sea por un camino o por el otro. Tiene dos caminos para llegar, Argentina tiene uno solo. Pero hay que trabajar.

¿Y cuál de los dos caminos conviene?

El más largo. A lo mejor el otro, del hexagonal, es más cortito, pero más complicado.

Recuerdo que usted sonó para dirigir a Panamá en el 2005, ¿qué pasó que no vino a dirigir?

Eso es lo yo quisiera saber también.

Lo habían presentado y todo.

Hubo uno de la federación que dijo que yo no tenía experiencia. Ahí te la dejo.

¿Todavía piensa en dirigir?

Ya no. Ahora me dedico a otra cosa, aunque no soy periodista, pero digo lo que veo y el que dice que lo ve, no miente.

Lionel Messi acaba de ser elegido como el mejor jugador por la FIFA con el premio The Best, ¿de acuerdo con la designación o veía a otro mejor?

Sorprendió el otro día cuando el defensor holandés Virgil (van Dijk) ganó el premio al mejor que dio la UEFA. Pero también es una cosa buena para no siempre estar entre Messi y Cristiano Ronaldo, que tienen ya 10 años ganando todo entre uno y el otro. Pero no sorprende que Messi haya ganado. Cristiano se fue a la Juventus, país diferente, sale campeón, pero ganar el título en Italia con la Juve no es gran cosa, ya con ocho seguidos es el pan nuestro de cada día. Fue contratado para ganar la Champions.

Entonces Messi con esos números justo ganador.

Sí, con esos números, mejor que Virgil y Cristiano. A lo mejor con otro sería diferente, pero para mí merecido.

¿Qué piensa de los premios individuales en el fútbol como el Balón de Oro, The Best?

Es un premio a tu trabajo, pero al final es un trabajo en equipo. Si no, no hubiese podido quedar goleador. Pero si hablamos de equipo, Messi solo no lo hace, ni tampoco Cristiano.