Messi: ‘No tengo ningún problema con el 'Guaje’

BARCELONA, España. (DPA).- Lionel Messi disipó hoy cualquier tipo de sospechas sobre un posible conflicto con su compañero del Barcelona David Villa y aseguró que no tiene ningún problema con el delantero español.

El argentino hizo referencia a un momento específico de la victoria del sábado del Barcelona por 2-0 sobre el Granada, en la que discutió airadamente con Villa, a causa de una ocasión de peligro desperdiciada.

"Que no busquen problemas donde no los hay porque acá estamos muy bien y estamos espectacular en el vestuario. Son cosas el partido, la tensión de querer hacer el primer gol para que todo sea más fácil", aseguró Messi a "Barça TV" horas después del encuentro.

La "Pulga" le recriminó a Villa que le diera un pase "de primera" en una de las tantas ocasiones desperdiciadas por el Barcelona.

El equipo de Tito Vilanova llegaba al descanso sin poder quebrar la resistencia del débil Granada y la tensión en el campo de juego era latente.

"Es normal, pasa en los entrenamientos también, pero no se ve porque no hay cámaras. Quizás hoy fuimos más demostrativos, pero no tengo ningún problema con el "Guaje", al contrario", explicó Messi.

"Es el carácter del equipo, de querer seguir ganando, de seguir haciendo las cosas bien, por eso nos calentamos. Nos enojamos porque queremos lo mejor", dijo el argentino.