Este, Metro, Coclé y Herrera ganan en el torneo Juvenil

Los Potros de Panamá Este, Panamá Metro, Coclé y Herrera ganaron en sus respectivas series en la ronda semifinal del Campeonato Nacional de Béisbol Juvenil.

Los triunfos de los metropolitanos y herreranos igualaron sus series contra Chiriquí y Los Santos respectivamente a 1-1, pactadas al mejor de 7 partidos.

Definida la Serie de 8 del #BéisbolJuvenil que arranca hoy viernes 2, con los juegos de Chiriquí vs Metro en el Rod Carew (7:30 PM) & Herrera vs Los Santos en el Olmedo Solé (7:00 PM) pic.twitter.com/sCJvDop9kD — Fedebeis Panamá (@FedebeisOficial) 2 de febrero de 2018

Isaac Gómez pegó un imparable en la parte baja de la octava entrada para traer dos carreras a la casa y llevar a Panamá Metro empatar la serie ante Chiriquí, 4 carreras por 3, en desafío disputado en el Rod Carew de la ciudad capital.

Alex Gálvez en labor de relevo, lanzando 2 entradas un tercio, en donde se enfrentó a 9 bateadores, que le pegaron 2 indiscutibles, boleó a uno, se apuntó la victoria.

El equipo de Herrera logró un importante triunfo ante la novena de Los Santos, por pizarra de 5 carreras por 2, en el Estadio Olmedo Solé, según un comunicado de la Fedebeis.

Luis Tello, de 3-2, un doble, un triple conectados, 3 carreras empujadas; Francisco Quintero, de 3-1, una doble, una remolcada; Carlos Saldívar, de 3-2, un triple, 3 anotadas, fueron los mejores en la ofensiva de 8 imparables por Herrera. Destacaron con el bate por Los Santos, Víctor Concepción, de 5-1, una remolcada; Adrián Montero, de 5-1; Pablo Falconett, de 3-2, un doble.

En otros partidos, Coclé se anotó su primera victoria en la Serie de Ocho, 7 carreras por 6 sobre Panamá Oeste. Y la novena de los Potros sorprendió al equipo de Colón, que ganaba el partido, para voltearle la pizarra, 5 carreras por 4, alcanzando su primera victoria en la Serie de Ocho, en encuentro que se celebró en el Estadio José De La Luz Thompson de Chepo.

Partidos para este domingo 4 de febrero

Todos los partidos para este domingo 4 de febrero serán a partir de las 6:00 p.m. entre: Panamá Metro vs Chiriquí, en el Estadio Carlos Alvarado Mazzola; Los

Santos vs Herrera, en el Estadio Rico Cedeño; Colón vs Panamá Este, en el Estadio José De La Luz Thompson; Panamá Oeste vs Coclé, en el Estadio Remón Cantera.