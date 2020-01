Milan convoca por primera vez a Cassano, luego de su operación de corazón

ROMA, Italia. (EFE).- El delantero del Milan Antonio Cassano ha entrado en la lista de convocados del técnico Massimiliano Allegri para el choque que los rossoneri disputarán este sábado contra el Fiorentina, tras cinco meses alejado de los terrenos de juego a raÍz de la isquemia cerebral que sufrió a finales de octubre de 2011.



Se trata de la primera convocatoria del futbolista después de la operación de corazón a la que se sometió el pasado 4 noviembre para corregir un defecto cardíaco que le produjo una leve isquemia cerebral cinco días antes.



Junto a Cassano, fueron convocados Abbiati, Amelia, Abate, Bonera, De Sciglio, Mexes, Zambrotta, Yepes, Ambrosini, Aquilani, Emanuelson, Gattuso, Muntari, Nocerino, El Shaarawy, Ibrahimovic, Maxi López y Robinho, informó la entidad rossonera.



Cassano superó en la mañana del martes las últimas pruebas médicas a las que tenía que someterse, un día después de que una comisión de la Federación Médica Deportiva italiana ya le diera el visto bueno para que pudiera reincorporarse al fútbol profesional.



El talentino de Bari aseguró ayer en una entrevista con el programa televisivo Studio Sport que sus pies "siguen siendo buenos" pero que ahora lo que habrá que evaluar es su "forma física".



"Si regreso y estoy bien perfecto. Si después de tres, cuatro, seis meses o un año, me doy cuenta de que no me tengo en pie entonces puedo saludar a todo el mundo e irme a casa. Quiero que la gente recuerde al Cassano bueno, no al que provoca compasión", agregó.



Con respecto a su operación, Cassano admitió que antes de la operación tuvo miedo, sobre todo por sus seres queridos: "Si no les hubiera tenido a ellos, ningún problema, pero hacer sufrir a los demás es lo que más odio".



El delantero fue operado el pasado noviembre para cerrar un pequeño orificio en una de las aurículas del corazón que le había provocado una leve isquemia cerebral, y después de cuatro meses fue autorizado a empezar a hacer algo de ejercicio.



Cassano acusó esta afección al regresar a Milán de madrugada tras el encuentro que el 29 de octubre disputó su equipo contra el Roma y los médicos le diagnosticaron una leve isquemia cerebral debido a lo que se llama un foramen oval permeable (FOP), es decir un orificio que separa la aurícula derecha de la izquierda y que normalmente se cierra después de nacer.