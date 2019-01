Mohamed Salah repite como mejor jugador del año en África

El delantero egipcio del Liverpool Mohamed Salah fue designado por segundo año consecutivo el mejor jugador africano del año 2018, anunció este martes la Confederación Africana de Fútbol (CAF) en Dakar.

Salah , de 26 años, se impuso en las votaciones a su compañero senegalés en el Liverpool Sadio Mané y al gabonés del Arsenal Pierre Emerick Aubameyang.

El jugador egipcio se convierte en el cuarto futbolista africano que gana este premio en dos años consecutivos, después de que lo hicieran anteriormente el senegalés El Hadji Diouf (2001 y 2002), el camerunés Samuel Eto'o (2003 y 2004) y el marfileño Yaya Touré (2011 y 2012). Salah , no obstante, está a mitad del camino para convertirse en el jugador africano con más premios, ya que el ghanés Abedi 'Pelé' Ayew, Eto'o y Touré lograron el galardón en cuatro ocasiones.

"Desde que era niño soñé con ganar este premio y ahora lo he hecho dos veces consecutivas", dijo Salah al recibir el premio. "Quiero dar las gracias a mi familia, a mis compañeros y a mis aficionados y dedico el premio a mi país, Egipto", añadió en un breve mensaje el galardonado ante el presidente de la CAF Ahmad Ahmad y al presidente de Liberia George Weah, exjugador del Milan y París SG y único futbolista africano en haber ganado un Balón de Oro.

En categoría femenina, la sudafricana Chrestinah Kgatlana fue designada la mejor futbolista y su seleccionadora Desiree Ellis como mejor entrenadora.

Chrestinah Thembi Kgatlana is African Women’s Player of the Year 2018 #AiteoCAFAwards18pic.twitter.com/uZCNeq0CGE