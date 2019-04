Molinari con ventaja de dos golpes sobre Woods en el Masters

Francesco Molinari fue uno de muchos jugadores que aprovecharon las condiciones ideales del sábado en Augusta National para acumular birdies durante la tercera ronda del Masters.

El italiano no cometió un solo bogey y firmó una tarjeta de 66 impactos, 6 bajo par, y llega a la ronda final del Masters con ventaja de dos golpes.

The lead extends to two strokes for @F_Molinari following a fourth birdie in a row. He has three holes left to play today at #themasterspic.twitter.com/ux7bmEzahH