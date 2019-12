Monfills vence a Gasquet y gana el título de Montpellier por segunda vez

REDACCIÓN DEPORTES (EFE).- El francés Gael Monfils se hizo por segunda vez con el torneo de Montpeellier al derrotar hoy en la final a su compatriota Richard Gasquet, defensor del tÍtulo, por 6-4 y 6-4.

Campeón en 2010, Monfils se vengó hoy de la derrota que encajó ante Gasquet el pasado en segunda ronda. Richard no había cedido un solo set en toda la semana, pero el discÍpulo del español Sergio Bruguera no pudo impedir que Gael se impusiera en una hora y 24 minutos, con nueve saques directos por parte de Monfils que no cedió ni un solo punto de rotura.

Este es el quinto tÍtulo de Monfils y el segundo en un torneo ATP 250 en sala. En la final de 2010, Monfils se impuso al croata Ivan Ljubicic, actual entrenador del canadiense Milos Raonic.

También fue finalista en 2012 en este mismo torneo ante el checo Tomas Berdych. A comienzos de esta temporada habÍa disputado la final de Doha ante el español Rafael Nadal