Mourinho regresa al Chelsea con la ‘Champions’ como asignatura pendiente

LONDRES, Inglaterra. (EFE).– El técnico José Mourinho regresa a Stamford Bridge casi una década después de haberse hecho cargo por primera vez de un Chelsea que comenzaba entonces su andadura como uno de los grandes de Europa y que se marcaba como objetivo una Liga de Campeones que el portugués no llegó a conquistar.

El magnate Roman Abramovich ha cedido a los deseos de la afición “blue”, que lleva meses coreando el nombre del luso en las gradas, y ha confiado de nuevo el mando del equipo al único entrenador que ha aguantado más de dos temporadas en el vestuario del Chelsea desde que el ruso compró el club en 2003.

Mourinho aterrizó en Londres en junio de 2004 convencido de que podía repetir con el club de Londres, por entonces todavía un modesto equipo inglés, el éxito que había cosechado con el Oporto, al que había convertido en el flamante ganador de la Liga de Campeones.

En su primera rueda de prensa como preparador del Chelsea, el luso dejó claro su talante: “No me llamen arrogante, pero soy el campeón de Europa y creo que soy especial”, dijo a modo de presentación, una sentencia con la que se ganó el apodo de The Special One (el especial) con el que se le conoce en Inglaterra.

El portugués supo gestionar la inyección de millones casi ilimitada que había traído consigo Abramovich para conquistar la liga inglesa en su primera temporada en Londres, medio siglo después de la última ocasión en la que el Chelsea se había impuesto en el campeonato nacional.

El siguiente curso, con las gradas de Stamford Bridge ya rendidas al nuevo Chelsea y a su entrenador, Mourinho conquistó de nuevo la Premier y sumó además la Copa de Inglaterra a las vitrinas del club.