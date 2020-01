Mourinho no asume responsabilidades por los fichajes lesionados

MADRID, España (EFE). -José Mourinho, técnico del Real Madrid con funciones de mánager, no asumió la responsabilidad de los fichajes lesionados de los turcos Hamit Altintop y Nuri Sahin, y la trasladó a los médicos que realizaron los exámenes antes de la firma de contrato.

"El mánager no es un doctor, es un mánager, por lo que la responsabilidad no es mía", respondió Mourinho en la sala de prensa del estadio Santiago Bernabéu al ser preguntado por las lesiones de Altintop y Sahin, que aún no han disputado minuto alguno con el Real Madrid.

"Los exámenes médicos que se hacen a los jugadores antes de ser fichados no son mi responsabilidad, si lo es saber que es buen negocio contratar a un jugador que, lesionado o no, termina contrato y viene a coste cero. En un par de meses estará lesionado pero es un jugador de calidad que estará a tope para sus funciones y le quedan tres o cuatro años de contrato tras unos primeros meses de lesión", sentenció.