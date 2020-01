Mourinho confirma la titularidad de Cristiano

6:29 a.m. - MADRID, España (EFE). -José Mourinho, técnico del Real Madrid, confirmó que Cristiano Ronaldo será titular ante Osasuna, pese a estar recién recuperado de la fuerte contusión que sufría en el tobillo derecho.

Cristiano sufrió una contusión ósea en el maléolo interno y 'os tibiale' con un edema post traumático en su tobillo derecho en el estreno liguero del Real Madrid en Mallorca, que le impidió jugar dos partidos con Portugal.

Sin embargo, las cinco horas que ha trabajado a diario en su recuperación, le permitirán ser titular ante Osasuna como confirmó en rueda de prensa Mourinho. "Va a ser titular porque el partido es difícil desde el primer minuto".

"Temo que le metan una patada, obviamente que lo temo, pero es una situación que puede pasar más veces. Con los mejores son más peligrosos y más fuertes. Es una situación normal del fútbol", dijo.

"Él ha entrenado más que el resto con un mínimo de cinco horas por día en Valdebebas. Un trabajo adaptado a su situación. Me he reunido con el departamento médico y me dijo que el jugador está al cien por cien, y Cristiano también me lo dice. Tiene el mismo riesgo que el resto de jugadores de tener un problema en el campo, por esa razón juega", sentenció.

Junto a la presencia de Cristiano desde el inicio ante Osasuna, Mourinho confirmó ocho titulares más: Iker Casillas, Sergio Ramos, Pepe, Carvalho, Marcelo, Khedira, Xabi Alonso e Higuaín.