Mourinho: No tengo espinas contra el Levante

MADRID, España (EFE). -El técnico del Real Madrid, José Mourinho, ha asegurado en rueda de prensa que no tiene "espinas contra el Levante", pese a que es el único equipo, junto con el Barcelona, que les ha vencido en la presente liga."Espero un partido muy difícil. No tienen presión porque su objetivo es la permanencia y para ello no van a tener ningún problema. Tenemos que ganar, queremos ganar, lo necesitamos. Necesitamos dar un paso más, conseguir una victoria más", dijo el técnico."Tiene sus méritos, no solo méritos por habernos ganado sino por estar donde están en febrero, no en noviembre cuando todos pensaban que ese equipo estaba ahí y acabaría saliendo de esas posiciones. Es un trabajo impresionante del entrenador, de los jugadores y del club", añadió sobre el conjunto granota.El entrenador considera que el mes de febrero será "muy complicado", quizás más ellos que para el Barcelona. "Jugamos contra el Levante, que es cuarto. Jugamos contra el Racing, que está ganando muchos puntos ahora. Jugamos con el Rayo, que es uno de los equipos sensación del campeonato por puntos y por calidad. Jugamos con el Espanyol, que está haciendo un campeonato fantástico y está peleando por posiciones de Champions y como mínimo de Europa League", opinó.Mourinho reconoció que el centrocampista turco Nuri Sahin estará mañana en el banquillo y no descartó que pudiera tener minutos durante el choque. "Estará en el banquillo mañana por segundo partido seguido. Ya veremos si juega o si no juega. Depende del partido y de mis necesidades", dijo.