Mourinho: 'En el fútbol no hay dopaje; sólo algún caso aislado'

4:28 p.m. - MADRID, España (EFE). -José Mourinho, entrenador del Real Madrid, dijo hoy que en el mundo del fútbol "no hay prácticamente dopaje; si aparecen uno, dos o tres casos al año son casos aislados".

En una entrevista en Veo Tv, Mourinho explicó que el fútbol es un deporte totalmente diferente a los demás. "Con el Inter tuvimos cuatro controles sorpresa en toda la temporada, a los que hay que añadir todos los partidos de la serie A que están controlados".

Cuestionado por sus opiniones sobre los árbitros, Mourinho subrayó que él nunca duda de los colegiados. "Tengo una situación privilegiada para poder criticar. Soy el único que después de un partido digo que lo mejor que hay en el campo es el árbitro como me ha ocurrido este año con Mateu Lahoz al que he alabado. Y por otro lado, cuando no están bien, tengo derecho también a decir que han tenido un día fatal".

Preguntado por si desea alguna de las virtudes que tiene Pep Guardiola, el entrenador del FC Barcelona, Mourinho sí que dijo desear algún aspecto. "Pep Guardiola es un grandísimo entrenador, es joven, uno de los mejores. Tiene tiempo para crecer y mejorar. Pep tiene una prensa local que está detrás de su club. Yo en Madrid no tengo una prensa con tanto apoyo".

Mourinho además eligió la selección de Portugal para acabar algún día su carrera como entrenador y confesó que "básicamente no conoce la ciudad de Madrid".