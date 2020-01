La NBA multa con 75 mil dólares a Hibbert por comentario homofóbico

INDIANÁPOLIS, EU). (DPA).- La NBA sancionó este domingo con 75 mil dólares de multa a Roy Hibbert, jugador de los Pacers de Indiana, por el comentario homofóbico y el lenguaje vulgar usados después de que su equipo ganara el sábado al Heat de Miami y empatara 3-3 la final de la Conferencia Este de la NBA.

“Aunque Roy se disculpó sinceramente, la multa es necesaria para reforzar que la NBA no tolerará ese tipo de comentarios ofensivos”, dijo en un comunicado el comisionado de la liga, David Stern.

“Me disculpo por mis comentarios insensibles... Fueron irrespetuosos y ofensivos y no reflejan mi opinión personal”, había dicho Hibbert, uno de los jugadores más destacados de la intensa serie Miami-Indiana, en la que está promediando 22.8 puntos y 10.8 rebotes.

El pívot empleó el sábado en rueda de prensa una expresión homofóbica y poco después se puso en contacto a través de twitter con Jason Collins, que en abril se convirtió en el primer jugador de la NBA en activo en reconocer públicamente que es homosexual.

La NBA ya multó a Kobe Bryant con 100 mil dólares por un insulto de esta clase en 2011.

Hibbert criticó también el hecho de que sólo acabara décimo en la votación de mejor jugador defensivo de la temporada.

“Todos ustedes, hijos…, no nos ven jugar durante el año. Voy a ser sincero con ustedes, no me importa si me multan”, espetó a los periodistas.

“Empleé un término coloquial que no era apropiado ni en público ni en privado y el lenguaje que usé no tiene espacio en un foro público, especialmente con la televisión en directo... Me arrepiento sinceramente por la elección de mis palabras”, agregó en el comunicado de disculpa de hoy.