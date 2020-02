NBA planea cancelar dos semanas más de competición

LOS ÁNGELES, Estados Unidos.(DPA).-La NBA planea cancelar al menos dos semanas más de la abreviada temporada 2011-2012 debido a la persistencia del desacuerdo entre propietarios y jugadores.



El anuncio oficial será este martes, e implica la anulación de 102 partidos más entre el 15 y el 28 de noviembre, dijo en su edición online el periódico New York Daily News citando una fuente anónima cercana a la negociación.



Así, un total de 202 partidos se cancelarán después de que el comisionado de la NBA, David Stern, recortase ya las dos primeras semanas y 100 partidos del calendario.



La cancelación se realizó debido a que las dos partes no llegaron a un acuerdo sobre el nuevo contrato colectivo tras cinco meses de cierre patronal.



La última ronda de negociaciones se rompieron la noche del jueves después de días de intentos ante al mediador federal George Cohen.



El sindicato de jugadores quiso reanudar las conversaciones después de rechazar la condición de los propietarios de un reparto al 50% y abordar el tema del tope salarial.



Las partes no llegaron a un acuerdo sobre el reparto de los ingresos de la NBA, que se estiman en más de cuatro millones de dólares esta temporada.



Los jugadores se rebajaron la participación de los salarios del 57 al 52.5%. El 57% provenía del antiguo convenio colectivo que expiró el uno de julio.



Los propietarios, sin embargo, rechazaron ceder más del 50% después de subir desde el 47%, y con ese desacuerdo se cerró la sesión de seis horas en un hotel de New York."Les llamaré para ver si quieren volver atrás", dijo el director ejecutivo del sindicato de jugadores, Billy Hunter, el lunes a la televisión ESPN. "Pero si dicen que sólo se reunirán si acepto el 50-50 (la propuesta), para mí no tienen ninguna posibilidad".



Stern alertó la semana pasada que los tradicionales partidos de Navidad entre los equipos punteros de la liga estarán en riesgo si no hay un progreso serio en el nuevo contrato laboral.



Sin nuevas reuniones oficiales en el calendario, los partidos de las cercanas vacaciones estadounidenses serán los siguientes en cancelarse. Si los desacuerdos persisten, la temporada podría reducirse cada vez más, como paso en la campaña 1998-99. Aquel cierre patronal duró 204 días.



La temporada no comenzó hasta febrero y se redujo de 82 a 50 partidos por equipo. En el peor de los casos, la NBA tiene la posibilidad de unirse a la liga de hockey, que en 2004-05 fue la primera liga del deporte norteamericano que canceló una temporada entera por un conflicto laboral.