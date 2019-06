Nadal y Federer pasan a cuartos con autoridad, Tsitsipas y Muguruza caen

Contra rivales argentinos y exactamente con el mismo resultado (6-2, 6-3, 6-3): Rafael Nadal y Roger Federer se clasificaron este domingo con buenas sensaciones para cuartos de final de Roland Garros, donde no estarán Stefanos Tsitsipas y Garbiñe Muguruza, eliminados en octavos.

Sin gran desgaste físico y sacando músculo, Nadal y Federer vencieron a Juan Ignacio Londero y Leonardo Mayer, respectivamente, y quedan ya a una victoria de un eventual duelo entre ambos en semifinales.

En cuartos de final, Nadal jugará contra el japonés Kei Nishikori (7º) o el francés Benoît Paire (38º). Poco antes, en la misma pista Central en la que consiguió Nadal su victoria, Federer también exhibió su fuerza, también con un 6-2, 6-3 y 6-3, en su caso sobre Leo Mayer, 68º del mundo y que jugaba por primera vez los octavos de final en París.

"Estoy súper contento, me había preparado para el peor de los escenarios, perder en la primera ronda en tres sets, así que estoy feliz. Es fabuloso pasar tanto tiempo en París y disfrutar con mi juego", sonrió Federer.

El campeón de 20 torneos del Grand Slam, uno de ellos en Roland Garros (2009), se enfrentará en los cuartos a su compatriota suizo Stan Wawrinka (28º), que sorprendió al griego Stefanos Tsitsipas (6º) en un emocionante duelo de cinco sets, por 7-6 (8/6), 5-7, 6-4, 3-6 y 8-6, tras 5 horas y 9 minutos.

Oldest man to reach the quarter-finals of a Grand Slam since 1991...