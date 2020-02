Nadal: '¿Fresco? Como una rosa, pero lo importante es jugar'

7:26 a.m. - NUEVA YORK, EU. (EFE).- Rafael Nadal, que alcanzó los cuartos de final del Abierto de Estados Unidos (EU) tras superar al francés Gael Monfils por 6-7(3), 6-3, 6-1 y 6-3, reconoció sentirse "fresco" en el torneo después de tanto inactividad pero resaltó que lo importante es "un término medio y jugar bien".

"Fresco, estoy fresco como una rosa, pero no sé si eso será tan positivo porque creo que lo bueno es un término medio. Creo más bien poco en esas cosas. Creo en jugar bien. No como el año pasado, que llegué destruido. Fresco sí, pero lo importante es jugar bien", insistió Nadal, que ha superado al británico Andy Murray en la clasificación mundial y tiene en la mano el número dos del mundo.

Sólo quedaría fuera de su alcance otra vez si pierde en cuartos y Novak Djokovic gana el torneo.

"La realidad es que el número dos no me importa mucho. Las semanas de número dos ya las he disfrutado bastante. Del número dos al tres no va a cambiar bastante", añadió el tenista español, que calificó el duelo contra MOnfils como "muy duro".

"Ha sido un partido duro en los dos primeros sets. El primero mucho y el segundo también. Me devolvió el break y me costó", añadió Nadal.

"Cada partido después de una lesión es muy importante. Para coger el mejor nivel y la confianza en uno mismo. Cada partido es importante y es un paso más. Creo que ha sido el mejor en Nueva York este año y eso es positivo", reconoció.