Nadal quiere desbancar a Novak Djokovic

DOHA, Qatar.(EFE).-Rafael Nada, número dos del ránking mundial, aseguró este lunes en Doha, cuyo torneo disputará esta semana, que continuará trabajando duro para seguir siendo competitivo y tratar de ganar al número uno, el serbio Novak Djokovic, y a los demás rivales. "Lo que puedo asegurar es que voy a trabajar duro para ser lo suficientemente competitivo para jugar bien contra todo el mundo, no solo contra él (Djokovic), porque lo primero que hay que hacer es llegar a las finales, y eso es muy difícil de hacer", señaló.Nadal, que debutará en Doha ante el alemán Philipp Kohlschreiber, manifestó que "todo el mundo piensa que Djokovic será difícil de superar, no sólo yo. Uno no puede estar en la cima siempre. Perdí contra él en todas las finales (del año pasado), pero sólo lo hice contra él. Eso es algo positivo. Él fue mejor que yo y eso fue todo", indicó.El tenista español afirmó que no sabe si le podrá superar este año. "Lo único que sé es que tengo que entrenar para mejorar mi juego y eso es lo que voy a tratar. Yo no sé si voy a ser capaz de batirle o perder con él otras cien veces más", indicó.Nadal, a parte de insistir en que seguirá trabajando al máximo, explicó que su intención es seguir jugando como hasta ahora dando el máximo en el aspecto deportivo y anímico."Si su trabajas duro en el aspecto físico, pero tu mentalidad no está bien no eres competitivo y no tienes hambre para luchar por la victoria y pelear por cada bola. Si no estás preparado para combinar ambas cosas es muy difícil ser competitivo", apuntó.