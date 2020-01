Niki Lauda: 'No apostaré mi dinero por Schumacher'

9:46 a.m. - Redacción deportes, (EFE). -El ex piloto austríaco Niki Lauda considera que Michael Schumacher, siete veces campeón mundial, será "competitivo" en su regreso a la Fórmula uno con el equipo Mercedes GP, pero no apuesta por el alemán para la lucha por el título.

"Todo dependerá del coche. Al final del último campeonato (Sebastian) Vettel tenía el mejor, pero lo que está claro es que ahora hay muchos más pilotos fuertes que en los últimos años de Schumacher. Seguro que va a ser competitivo, pero yo no voy a apostar mi dinero por él", declaró Lauda al diario alemán Bild.

Lauda, de 60 años, volvió al Mundial de Fórmula uno en los años 80 después de retirarse y conquistó el último de sus tres títulos.

Schumacher cumple 41 años este fin de semana y, aunque el patrón de la Fórmula Uno, el británico Bernie Ecclestone, celebró su regreso, apuntó como favorito para ganar el próximo Mundial a otro alemán, Sebastian Vettel.

"Por supuesto que Schumacher puede ganar su octavo título, pero hay otros cinco pilotos que pueden ganarlo. Al final lo ganará quien mejor coche tenga", dijo Ecclestone.