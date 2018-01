Noche histórica para Kevin Durant al alcanzar 20 mil puntos

Lou Williams logró un record personal con 50 puntos, 27 de ellos en el tercer cuarto, y los Clippers de Los Ángeles derrotaron por primera vez en más tres años a los Warriors de Golden State por 125-106 y empañaron una noche histórica para Kevin Durant.

Williams encestó 16 canastas en 27 intentos, con su mejor marca de triples, ocho, y convirtió los 10 tiros libres de que dispuso. Durant se convirtió en el 44to jugador de la historia de la NBA en anotar 20 mil puntos en su carrera.

Kevin Durant put up a season-high 40 PTS for the @warriors at home in a historical night! pic.twitter.com/f0STFEo1Ld