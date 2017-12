Panamá y México lideran la Serie Hípica del Caribe

Panamá y México compartieron honores en la Serie Hípica del Caribe 2017, al ganar cada uno dos premios, de los cinco en disputa, corridos este sábado 9 de diciembre en el hipódromo Gulfstream Park, en Florida (EU)

Los panameños se alzaron con victorias en la Copa Confraternidad y la Copa Invitacional de Importados; mientras los mexicanos ganaron el Clásico Internacional y Dama del Caribe. Venezuela conquistó el Velocidad.

La prueba reina, el Clásico Internacional fue ganado cómodamente por la yegua mexicana Jala Jala.

Jala Jala fue guiada por Irad Ortíz Jr., que cumplió los mil 800 metros en un tiempo de 1:52.14. El segundo lugar fue para Fray Angelico, de Panamá y tercero para Joyme, de México.

En la primera carrera de la Serie Hípica, la séptima de la tarde la mexicana Jaguaryu obtuvo el primer lugar en la Copa Dama del Caribe, por más de seis cuerpos.

Jaguaryu llevó la monta de Irad Ortíz Jr. y cumplió la distancia en 1:45.77, siendo escoltada por la venezolana Gladiadora y la panameña Cigoña. La puertorriqueña Esplendorosa arrancó dominando la prueba de mil 700 metros.

El primer triunfo de los panameños llegó en la Copa Confraternidad al imponense por una cabeza El Tigre Mono, que llevó la guía de John Velásquez.

El Tigre Mono le arrebató la victoria al favorito Arquitecto, de Puerto Rico. El tercer lugar fue para Igor, de México.

La Copa Velocidad la ganó de punta a punta Master Supreme, de Venezuela, con la monta John Velásquez. Master Supreme empleó para los mil 200 metros un tiempo de 1:12.49 para la carrera, que repartió 116 mil dólares en premios. El segundo lugar fue para Forze Mau, de Venezuela y el el tercero para el mexicano Justiciero.

La Copa Invitacional del Caribe, una carrera de 2 mil metros fue ganada por Coltimus Prime, de la representación de Panamá, que fue llevado por Irad Ortíz Jr. La segunda posición fue para el El Kurdo, que pertenece a la delegación de Venezuela y el estadounidense Mishegas.