Panamá y México se destacan en la Serie Hípica del Caribe

Panamá y México fueron los protagonistas de la Serie Hípica del Caribe, que se disputó este sábado en el hipódromo Gulfstream, de Estados Unidos.

La representación panameña se llevó los honores en la Dama del Caribe, por intermedio de Brigantia, seguida de la también panameña Rosa Salvaje. Tercera llegó la favorita, la mexicana Etruska.

Brigantia (PAN) squezzes through the rail to score in Copa Dama del Caribe, Luis Saez in the saddle for trainer Alberto Paz-Rodriguez. #GulfstreamPark#ChampionshipMeetpic.twitter.com/jBfxcR487M — Gulfstream Park (@GulfstreamPark) 8 de diciembre de 2018

México, por su parte, se llevó la victoria en la Copa Confraternidad y la carrera denominada Internacional del Caribe, por intermedio de Jala Jala y Kukulkán.

En la Copa Confraternidad, con 100 mil dólares y 2 mil metros, la mexicana Jala Jala, ganadora del pasado Internacional Caribe 2017, se impuso. El panameño Fray Angélico fue segundo ytercero llegó el boricua Exclusivo.

En el Internacional del Caribe, prueba por 300 mil dólares y mil 800 metros, el invicto mexicano Kukulkán no tuvo problemas para alzarse con el triunfo, bajo la guía de Irad Ortiz. Bukowsky, de Venezuela, lo escoltó, seguido de Kandinsky.

El tiempo de Kukulkán, que ahora tiene 14 carreras invicto, fue de 1.54 minutos para los mil 800 metros.

La carrera de importados la ganó el representante boricua Mishegas, seguido del ecuatoriano El Kurdo, Going Strong de Puerto Rico y el panameño Trincheto.

La Copa Velocidad la dominó el ejemplar venezolano Big Boris One. Segundo fue el mexicano Magno y tercero fue el boricua Don William R.