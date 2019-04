Panameño Jaime Barría gana y regresa a las menores

El panameño Jaime Barría tuvo un corto regreso en las Grandes Ligas; sin embargo, se va de vuelta a las menores con su primera victoria en la temporada.

El lanzador fue llamado por los Angelinos de Los Ángeles y este miércoles tuvo acción de relevo para acreditarse la victoria sobre los Cerveceros de Milwaukee 4 carreras a 2.

Luego del partido, medios internacionales destacaron que el panameño, que debutó el año pasado y que comenzó la temporada en ligas menores, volvería a Triple A.

The #Angels optioned Jaime Barría after the game. Presumably they’ll call up another fresh pitcher on Friday.