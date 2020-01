Pelé: ‘Barcelona no tiene los títulos que tiene Santos’

SAO PAULO, Brasil. (Ansa.).-El ex astro brasileño Pelé lanzó este sábado una provocación antes de la final del Mundial de Clubes y dijo que "Barcelona no tiene los títulos que tiene Santos". "Actualmente Barcelona es sin dudas el mejor equipo, pero Santos fue considerado el mejor del mundo por una década y el Barcelona no tiene los títulos que tiene Santos", dijo Pelé al diario Folha de Sao Paulo. Pelé jugó en Santos entre 1958 y 1973. El equipo brasileño ganó dos torneos mundiales, en 1962 y 1963, este último contra el Benfica de Eusebio. Barcelona tiene uno.Pelé, quien no viajó a Japón por una cirugía en un ojo, dijo creer en la victoria del equipo brasileño "porque Santos llegó donde llegó porque tiene un plantel bien coherente".La prensa brasileña informó que el DT Muricy Ramalho pretende montar un equipo que juegue al contraataque con sus principales tres figuras, Paulo Henrique Ganso como armador, y los delanteros Neymar y Borges.