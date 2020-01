Pelé, preocupado por retraso en obras para el Mundial de 2014

6:30 a.m. - SANTIAGO, Chile. (Reuters). -El retraso en las obras para remodelar los estadios donde se jugará el mundial de fútbol de Brasil 2014 es una situación lamentable, dijo el astro brasileño Pelé, quien afirmó que el país no pude quedar en ridículo en la organización del certamen.

La demora en los trabajos llevó este mes al Ministerio de Deportes de Brasil a comprometerse a acelerar los adelantos en los 12 estadios donde se jugará el torneo, luego de que el presidente de la FIFA, el suizo Joseph Blatter, mostró su preocupación por el retraso de las obras.

"Algunos lugares como el estado de San Pablo, que es la mayor capital del fútbol en Brasil, me parece que no van a terminar el estadio para la Copa de la Confederación, que es donde se hacen los test para los estadios, y eso es una cosa preocupante y muy triste para nosotros", dijo Pelé en una conferencia de prensa en Santiago de Chile.

"Me parece que especialmente para la Copa, el Gobierno de Brasil está con muchos problemas, y eso es una lástima porque Brasil no puede hacer el ridículo cuando se habla de fútbol", agregó el ex campeón del mundo como jugador en Suecia 1958, Chile 1962 y México 1970.