Pellegrini: 'No quedé contento con el juego del equipo'

5:40 p.m. - MADRID, España. (EFE).- El entrenador del Real Madrid, el chileno Manuel Pellegrini, destacó el buen nivel del equipo en la primera vuelta aunque reconoció que en partido contra el Málaga el juego blanco no le convenció.

"No quedé contento con el juego del equipo. Estuvimos individualistas en algunos momentos ante un buen rival que hacía nueve partidos que no perdía. Hicimos dos buenos goles. Pero no ha sido de los encuentros que más me han gustado. Hemos completado una primera vuelta buenísima, con buena cantidad de puntos. Pero con la conciencia de que debemos mejorar porque hay un equipo que lo está haciendo mejor que nosotros", destacó el preparador chileno.

Sobre la expulsión y la acción del portugués Cristiano Ronaldo, el entrenador lamentó que estuviera "mezclado" en esa acción a pesar del buen partido que estaba haciendo.

"Lo importante es que Cristiano hizo muy buen partido con dos buenos goles, pero se vio mezclado en esa acción que aún no he podido ver por mi posición. Lamentable que haya pasado", dijo Pelllegrini, que confía en que el Comité de Competición no sancione con varios partidos a su atacante.

"Será una pérdida importante según lo que el tribunal dictamine y los partidos que le caigan. Sería una baja muy importante", subrayó Pellegrini, que destacó el papel de Guti aunque rechazó calificarle de "titularísimo", como hizo con Raúl y el argentino Ezequiel Garay en otras ocasiones.

"Guti es importante. Califiqué a Raúl de titularísimo por el rendimiento, aunque no jugara, igual que a Garay. Guti se está recuperando de una lesión y no quería que forzara más. Va a cumplir un rol importante en el equipo", apuntó el técnico, que restó importancia al hecho de que la plantilla no hubiese estado concentrada antes del duelo contra el Málaga.