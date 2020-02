Platini asegura que no se dará marcha atrás en el 'Fair Play' financiero

ROMA, Italia. (EFE).- El presidente de la UEFA, Michel Platini, aseguró que en las reglas del Fair Play financiero, para evitar que los clubes de fútbol gasten más de lo que ingresan, "no se dará marcha atrás", en una entrevista que publica hoy sábado, 1 de septiembre, el diario deportivo italiano La Gazzetta dello Sport.



"Las nuevas reglas fueron aprobadas por unanimidad por los clubes, políticos de la Unión Europea y jueces. Por todos. No se dará marcha atrás", afirmó Platini, que agregó que ha hablado con los directivos de las diferentes entidades futbolísticas y que le han asegurado que respetarán las normas, que está previsto que entren en vigor a partir de 2014.



Preguntado en concreto por el Paris Saint-Germain, que ha protagonizado una campaña de fichajes extraordinaria este verano, la más importante de Europa, con la llegada de jugadores como Zlatan Ibrahimovic o el brasileño Thiago Silva, Platini, en alusión al director general del club francés, se limitó a responder: "(Jean-Claude) Blanc, conoce las reglas".



Sobre las sanciones que comportará infringir el Fair Play, Platini declaró: "En 2014 veremos, pero debéis recordar que nosotros no queremos destruir a los clubes, queremos ayudarles".



Platini también se refirió a los árbitros de área y comentó que todos los deportes han "incrementado el número de ojos que juzga, así que, por qué no el fútbol?". A este respecto añadió: "Estoy contento del resultado obtenido en la Eurocopa y contento de que el Campeonato italiano también haya comenzado.



Habrá ligas, como en Inglaterra, donde introducirán la tecnologías, veremos qué pasa. Yo soy contrario desde siempre".