Portal dice que Chávez Jr habría dado positivo por marihuana

MÉXICO, México. (DPA) - El boxeador mexicano Julio César Chávez Jr. habría dado positivo por el uso de marihuana tras su derrota en el combate con el argentino Sergio "Maravilla" Martínez el sábado en Las Vegas, aseguró hoy miércoles, 19 de septiembre, el portal"The Ring.



De acuerdo al medio, el púgil mexicano podría ser castigado con una multa de tres millones de dólares -su ganancia de la pelea ante el argentino-, una suspensión por un año o una combinación de ambas.



El director ejecutivo de la Comisión Atlética de Nevada, Keith Kizer, dijo que no ha recibido todos los resultados de las pruebas y que no las recibirá "hasta el viernes o el lunes".



Kizer insistió al portal que no hará ningún comentario hasta que no tenga las pruebas. Durante la pelea del sábado "Maravilla" Martínez arrebató a Chávez Jr el título de campeón mundial de los pesos medios.