Portugal logra su primera victoria en eliminatorias de Eurocopa-2020

Portugal, que había logrado dos empates en casa en sus dos primeros partidos de la fase de clasificación a la Eurocopa-2020, consiguió este sábado en Belgrado su primera victoria, en este caso como visitante, al vencer a Serbia por 4-2.

Los tantos de William Carvalho (42), Gonçalo Guedes (58), Cristiano Ronaldo (80) y Bernardo Silva (86) permiten a Portugal aliviar un poco su situación en el Grupo B, donde es ahora segundo, con cinco puntos en tres partidos, pero lejos del líder de la llave, Ucrania, con trece en cinco encuentros.

Cristiano Ronaldo scored as part of Portugal's 4-2 win over Serbia today in #Euro2020Qualifiers 🇵🇹 ⚽️