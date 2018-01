Los Potros del Este lideran el torneo juvenil

Los Potros de Panamá Este lideran el Campeonato Nacional de Béisbol Juvenil, que cumplió la noche de este domingo su jornada número 15, en la que además Coclé y Occidente consiguieron victorias.

Para esta noche del lunes están programados los partidos entre: Los Santos vs Chiriquí, en el Estadio Carlos Alvarado Mazzola; Metro vs Occidente, en el Estadio Glorias Deportivas Baruenses; Herrera vs Panamá Oeste, en el Estadio Horacio Mena; Darién vs Colón, en el Estadio Roberto Mariano Bula. Todos los partidos se inician a las 7:00 p.m.

El derecho Jonathan Castillo, devolvió a Coclé a la senda de la victoria ante Chiriquí, 5 carreras por 2, en partido que se jugó en el Estadio Carlos Alvarado Mazzola de Dolega.

Castillo trabajó con buen control de sus lanzamientos, para anotarse el triunfo, con 6 episodios completos lanzados, en las que se enfrentó a 24 bateadores, permitió 6 imparables, le anotaron 2 carreras, ponchó a 3 y boleó a 2. Cargo con la derrota Gustavo Wong.

Metro aplastó a Bocas del Toro

El con gran labor monticular de Kevin Rodríguez y una ofensiva que explotó, llevaron a Panamá Metro aplastar a Bocas del Toro, 16 carreras por 1, en el Estadio Carlos Alvarado Mazzola de Dolega.

Occidente sorprende a Los Santos

Chiriquí Occidente sorprendió a la novena de Los Santos, venciéndolos 12 carreras 4, en un emocionante partido que se jugó en el Estadio Glorias Deportivas Baruenses de Puerto Armuelles.

Ricardo Andrade, de 4-3, 2 dobles conectados, 3 carreras anotadas, 3 empujadas; Hansell Pittí, de 5-2, un doble, una anotada, 3 remolcadas; Anthony Delgado, de 4-2, 2 anotadas, una impulsada, fueron los mejores en la ofensiva de 10 imparables de los Occidentales, según un comunicado de la Fedebeis.

Panamá Oeste derrotó a Darién

Panamá Oeste tuvo que extenderse a fondo y con un ofensiva oportuna, logra ganarle a un agresivo Darién, 5 carreras por 4, en partido que se jugó en el Estadio Horacio Mena de Chame.

Veraguas propinó duro golpe a Herrera

Veraguas consiguió su quinta victoria del torneo, al imponerse al equipo de Herrera, 6 carreras por 4, en partido que se celebró en el Estadio Rico Cedeño de la ciudad de Chitré.