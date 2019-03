Presentan modificaciones al reglamento del fútbol mundial

Buscando mejorar la conducta en los partidos de fútbol, el presidente de la FIFA Gianni Infantino ve a las mujeres como ejemplos para los hombres.

Hay menos simulación en los partidos de mujeres, dice Infantino, y es hora de que los hombres corrijan sus problemas para limpiar la imagen del deporte.

La admiración de Infantino por la conducta de las futbolistas contrasta marcadamente con la actitud de su predecesor Joseph Blatter, quien llegó a pedir que las mujeres lucieran uniformes más ajustados para popularizar más el deporte.

NEW: Be the first to know more about the upcoming changes to the Laws of the Game 2019/20. ⚽

🎥Video of the entire PRESS CONFERENCE is available here: https://t.co/DSadCM5afrpic.twitter.com/mndWfmrB8D