Puyol envía un mensaje de esperanza a los seguidores del club

SANT JOAN DESPÍ, Barcelona. (EFE).- El capitán del Barcelona, Carles Puyol, ha lanzado este domingo, 12 de febrero, un mensaje de esperanza a los seguidores del club, tras la derrota contra Osasuna (3-2), pero a la vez ha admitido que son realistas ante el panorama de desventaja que ha quedado con el Madrid.El equipo barcelonista se ha entrenado la Ciudad Deportiva de Sant Joan Despí, donde las conversaciones con el cuerpo técnico se han resumido en dos mensajes: "Guardiola nos ha dicho que tenemos que continuar, pero que debemos pasar página tras el partido de anoche y ahora nos tenemos que centrar en la Liga de Campones"."Si una cosa tiene este equipo es que no baja nunca los brazos", ha subrayado el capitán del Barsa, aunque ha admitido: "La Liga no está perdida, pero hay que ser realistas".El capitán del Barcelona ha asegurado que sus compañeros continuarán "luchando por los tres títulos" (Liga, Copa y Champions) y ha desafiado a quienes piensen lo contrario "porque se equivocan". "El Barcelona intentará ganar cada partido y esperaremos a ver qué hace el rival. Nuestro objetivo es centrarnos en nosotros", ha insistido el central barcelonista, en una corta comparecencia ante los medios, que no ha llegado a los seis minutos.Carles Puyol no entiende que el Barcelona pueda dejar de lado una competición para focalizar todo su interés en otras. "Nosotros no somos máquinas que podamos conectarnos y desconectarnos. No vamos a centrarnos sólo en la Copa y en la Champions. Quien crea eso está equivocado", ha insistido.