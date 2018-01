Los Rams y los Falcons están listos para la batalla

Con solo seis jugadores con experiencia de postemporada y un entrenador en jefe novato, Los Ángeles Rams no estarán familiarizados con la tensión en los playoffs del football americano de la NFL cuando enfrenten a los Falcons de Atlanta el sábado por un puesto de comodín en la Conferencia Nacional.

Pero Sean McVay, el técnico más joven de la NFL a la edad de 31 años, no está preocupado de que sus Rams, que presume del ataque de máxima anotación de la NFL, sufra a manos de la alineación de veteranos de los Falcons, ansiosos por olvidar la decepción del Super Bowl del año pasado, cuando colapsaron ante los New England Patriots."No creo que sea una preocupación", dijo McVay.

Se espera que unos 70 mil simpatizantes se entusiasmen en Los Ángeles Memorial Coliseum, que no ha sido sede de un partido de postemporada de la NFL desde enero de 1979.

Los Rams partieron hacia los suburbios de Anaheim y luego hacia St. Louis después de la campaña de 1994 antes de regresar a Los Ángeles en 2016. "Definitivamente es algo genial", dijo el mariscal de campo de los Rams, Jared Goff, que asegura que los Rams jugaron en muchos juegos importantes en el camino hacia un récord de 11-5 y la corona de la división NFC Oeste.

El otro partido de la primera ronda de la NFL el sábado enfrentará a Tennessee en Kansas City

Shout out to our @LAColiseumOps Ops and Turf guys for making the field look 💯 for tomorrow’s #NFC Wild Card Game between the @RamsNFL and the @AtlantaFalcons! Can’t wait for all of you to see it! 🏈 pic.twitter.com/UCfC7Rh2Di