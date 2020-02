Red Bull cita a Webber tras ataque a Vettel

6:38 a.m. - SILVERSTONE, Reino Unido. (DPA). -Red Bull citó a su piloto Mark Webber después de que éste no hiciera caso a las órdenes del equipo de no intentar adelantar a su compañero Sebastian Vettel al final del Gran Premio de Fórmula 1 de Gran Bretaña el domingo.

"Es algo que tenemos que hablar ambos en privado", dijo el jefe de la escudería, Christian Horner. En las últimas vueltas de la carrera Red Bull ordenó infructuosamente a Webber que no intentase adelantar al alemán Vettel, que acabó segundo.

El australiano reconoció por sí mismo que hizo caso omiso a las instrucciones. "El equipo está ante todo, una sola persona no es más grande que el equipo", lo criticó Horner.

"Webber pone en peligro su puesto de trabajo", señaló hoy el diario británico The Sun.

El piloto australiano de 34 años está actualmente en negociaciones para prolongar su contrato con Red Bull, que vence a fin de año.

Con el tercer puesto logrado el domingo en Silverstone, Webber es segundo en la clasificación general, pero tiene 80 puntos de desventaja en relación con Vettel.