Francia se corona campeona del mundo 20 años después

El momento más esperado por el mundo del fútbol llegó. Se jugó la gran final del Mundial de Rusia 2018. Francia y Croacia se enfrentaron, en una oportunidad única para llevarse la máxima alegría que puede dar el fútbol. También se jugó el partido que nadie quiere jugar por el tercer puesto entre Bélgica e Inglaterra, dos selecciones a las que se enfrentó Panamá en la fase de grupos.

Sonó 'Live it up' en la ceremonia de clausura

La ceremonia de clausura fue más corta de lo acostumbrado en los últimos mundiales y se dio justo antes del pitazo inicial. En ella se presentaron Will Smith, Era Istrefi y Nicky Jam con su tema Live it up en el estadio de Luzhnikí de Moscú. La ceremonia contó con la presencia de campeones como Ronaldinho, quien fue parte de la 'rumba' y de Philipp Lahm, quien entregó la copa.

Croacia dominaba, pero Francia se fue ganando al descanso

Arrancó la final y fue Croacia quien tomó la iniciativa, presionando muy arriba, obligando a los franceses a cometer errores. En una de las primeras ocasiones que Francia logró salir de su propia cancha, Griezmann consiguió un tiro libre peligroso a favor de los galos cerca del área croata. La cobró Antoine y Mandzukic marcó en propia puerta el primero para Francia al minuto 18.

A partir de ahí, Croacia buscó el empate y lo encontró con un zurdazo cruzado de Ivan Perisic al palo izquierdo del arco defendido por Hugo Lloris.

Poco antes de que finalizara el primer tiempo, el árbitro Néstor Pitana señaló un penal para el conjunto francés por una mano de Perisic, luego de apoyarse con el VAR y ver el video varias veces. Sería Griezmann quien al minuto 38 anotó desde el punto penal para poner a ganar a Francia nuevamente. Un premio bastante grande para los dirigidos por Deschamps, que en el trámite del partido estaban siendo superados por los croatas.

En el debut del VAR en una cita mundialista, se señalaron 28 penales con su influencia, de los cuales 21 terminaron en gol.

Kylian Mbappé se hizo notar

Comenzó el segundo tiempo con una dinámica similar a la del primero. Los croatas buscaban empatar y convirtieron a Lloris en figura. Luego, poco a poco Mbappé, el joven 10 francés, empezó a hacerse sentir en el partido, poniendo en problemas a la defensa croata con su gran velocidad. Deschamps decidió mover el banquillo y sacó a N'Golo Kanté, que ya tenía tarjeta amarilla, para ingresar a Steven N'Zonzi.

Al minuto 50 llegó la jugada que terminó por desequilibrar el partido. Paul Pogba lanza un pase espectacular y preciso para Mbappé, que desborda y tira un centro para Griezmann. Pogba recibe el pase hacia atrás del 7 y remata de derecha, rebota en un defensa, y le queda nuevamente para colocarla con la izquierda y anotar el tercer gol del partido para los franceses.

Sin dar oportunidad a Croacia para reponerse del tanto anterior, Lucas Hernández realizó una gran jugada individual por la banda, la pasa a Kylian Mbappé, quien anota un golazo desde fuera del área que parecía liquidar el encuentro al minuto 65. De esta manera, Mbappé se convirtió en el segundo jugador más joven en anotar en una final de un mundial, solo por detrás de nada más y nada menos que Pelé.

Croacia encontró el descuento por medio de Mandzukic, tras un terrible error de Lloris, que intentó regatear al delantero croata dentro de su área. Los croatas, evidentemente desgastados, no generaron muchas más oportunidades en lo que restaba del encuentro, sin poder vulnerar a la defensa francesa. El marcador no se movió y el partido finalizaría 4-2 a favor de Francia.

Segundo título mundialista para Francia

De esta manera, Francia se coronó campeón del mundo por segunda vez, 20 años después de su primera copa, conseguida por una generación con jugadores de peso histórico como Zinedine Zidane, Thierry Henry, Robert Pirès, Marcel Desailly, Patrick Vieira, entre otros. El capitán de esa selección fue Didier Deschamps, actual técnico francés, sumándose así al brasileño Mario Zagallo y al alemán Franz Beckenbauer, como los únicos en haber levantado una Copa del Mundo como jugadores y como técnicos.

Francia será recordada como una selección joven, con grandes jugadores, mucho futuro por delante, potente, efectiva y fiel a su estilo de principio a fin. Por otra parte, es un mundial histórico para la selección de Croacia, que contra todo pronóstico y con 90 minutos más en sus piernas, hicieron un gran partido, lucharon hasta el final y demostraron que nadie les regaló nada. Pura garra, corazón y buen fútbol, para un subcampeón que será recordado por siempre.

Los mejores del torneo

Los premios individuales de este Mundial se los llevaron Luka Modric, Balón de Oro del torneo; Kylian Mbappé, mejor jugador joven; Harry Kane, máximo goleador y Thibaut Courtois, mejor portero.

Momento inolvidable

El instante más añorado por todo futbolista estuvo a cargo de Hugo Lloris, capitán de la selección francesa, alza el trofeo de campeón de la Copa del Mundo de Rusia 2018 para el arranque de la celebración y que estalle de júbilo toda una nación.

Bélgica se queda con el tercer lugar

No hay que olvidar también que un día antes de la final, se jugó un partido que provoca un sentimiento agridulce: Bélgica e Inglaterra, rivales de Panamá en la fase de grupos, definían el tercer lugar de este mundial. El triunfo lo consiguieron los belgas tras vencer 2-0 a los ingleses, con goles de Thomas Meunier y Eden Hazard.

Así termina una Copa del Mundo que será muy difícil de superar y más aún, de olvidar. Un torneo que tuvo de todo: campeones del mundo eliminados temprano de la competencia, el uso de la tecnología en el fútbol, la presencia de la selección panameña por primera vez en la historia, un subcampeón memorable y una Francia que se lleva la gloria máxima de este deporte. A partir de ahora, comienza la cuenta regresiva para Qatar 2022.