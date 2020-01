Robinho anuncia su salida del Mánchester City

10:13 a.m. - SAO PAULO, Brasil. (EFE).- El mundialista brasileño Robinho anunció hoy su salida del equipo inglés Mánchester City y confirmó que espera en los próximos días concretar su retorno al Santos, según la radio local.

"Lo importante es ser feliz. El dinero no lo es todo. Aquí, (el técnico Roberto) Mancini dijo que yo jugaría un partida sí y otro no. Yo no acepté y le dije eso a él. Es un año de Mundial", comentó Robinho a la privada Radio Bandeirantes.

Robinho señaló que el partido hoy contra el Scunthorpe United, por la Copa de Inglaterra, debe ser el último que dispute con la camiseta de los "Citizens".

El delantero de 25 años fue criticado duramente por la prensa y la afición del Mánchester City, después de no consolidarse como titular absoluto del equipo inglés, al que llegó proveniente del Real Madrid como la contratación más cara en la historia del club.

Medios españoles habían apuntado que el destino de Robinho era probablemente el Barcelona, pero el jugador afirmó que su padre y empresario espera concluir esta misma semana las negociaciones para su regreso el Santos, el equipo que lo lanzó al estrellato en 2002.

Con la intención de afianzarse en la selección brasileña que disputará el Mundial de Sudáfrica 2010, luego de ser el jugador más convocado por el técnico Dunga para partidos amistosos y de la eliminatoria, Robinho retornará a la liga brasileña y reducirá el salario que recibía en Europa.