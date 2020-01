Sabella: ‘Messi maduró mucho; influye dentro y fuera del campo’

BUENOS AIRES, Argentina. (DPA) - El seleccionador argentino de fútbol, Alejandro Sabella, elogió hoy martes, 5 de junio, al capitán de la "albiceleste", Lionel Messi, y remarcó "la influencia importante" que tiene dentro y fuera del campo de juego para sus compañeros."Ha madurado mucho y está teniendo una influencia determinante dentro y fuera del campo", dijo el entrenador en declaraciones a la radio "Rock and Pop". Sabella precisó que a todos los jugadores les pide sacrificio en la cancha y que los delanteros colaboren con los defensores."El primer defensor es el delantero y el primer delantero es el defensor. Obviamente, queremos que él (Messi) reserve energías para desequilibrar. Pero le pedimos que dé una mano al equipo", dijo. Sobre el seleccionado y la táctica señaló: "Hay que ver el rival, los volantes con los que se cuenta. Es un equipo, no sólo individualidades. Hay que congeniar". El seleccionador manifestó que la prioridad es "tener la pelota" y señaló que modificará el esquema táctico en función de los rivales, a la vez que sostuvo que su equipo ideal "es aquel que puede jugar con diferentes dibujos sin necesidad de hacer un cambio de nombres"."Siempre recuerdo una frase de (Marcelo) Bielsa: lo importante que es el primer pase", dijo el seleccionador, que viajó esta noche con el equipo a Estados Unidos para el amistoso del sábado ante Brasil en New Jersey, Estados Unidos.Pensando en este partido, Sabella probó en la práctica de hoy el esquema táctico 5-3-2. La novedad fue la inclusión de Javier Mascherano como defensor, posición en la que juega en el Barcelona, y no como volante central, tal como lo hace en el seleccionado.El entrenador alineó a Agustín Orion; Clemente Rodríguez, Javier Mascherano, Federico Fernández, Ezequiel Garay y Pablo Zabaleta; Eduardo Salvio, Fernando Gago y Angel Di María; Lionel Messi y Sergio Agüero. De esta manera, Salvio reemplazó a Gonzalo Higuaín y el equipo sumó un mediocampista. Así, Sabella modificó el 4-3-3 que utilizó en el 4-0 ante Ecuador el pasado sábado por las Eliminatorias para el Mundial de Brasil 2014.