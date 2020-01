Saviola se va del Barcelona "con amargura"

8:15 a.m. - BARCELONA, España (DPA). -El delantero argentino Javier Saviola anunció su marcha del Barcelona, al que deja "con un sabor amargo" por el trato recibido, mientras no descartó jugar para el Real Madrid.

Saviola cerró seis temporadas como jugador del Barcelona. "La oferta de renovación que me hicieron fue una invitación para irme. Cada uno ya sabe cómo se ha comportado durante este tiempo", afirmó con dolor.

"No se puede señalar con la mano a nadie, pero me voy con ese sabor amargo de no haber tenido las cosas claras, No han tenido un comportamiento bueno conmigo, pero son cosas de ellos. Actuaron así y ellos sabrán por qué, pero yo me voy con la conciencia tranquila, sabiendo que he intentado hacer las cosas bien acá", explicó.

Saviola renunció a dar nombres, aunque sí señaló en direcciones concretas. "No sé quién es más culpable, pero en el balance de culpa, estaremos todos metidos en el medio", explicó en referencia a la directiva presidida por Joan Laporta y al entrenador Frank Rijkaard.

Sobre su futuro, Saviola aseguró que aún no se ha comprometido con ningún equipo y que la próxima semana sabrá dónde jugará, aunque parece ser que su destino está unido al Real Madrid. "No cierro las puertas a nadie", dijo al respecto.