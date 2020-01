Schumacher admite haberse tentado con regresar

10:10 a.m. - HAMBURGO, Alemania (DPA). -El alemán Michael Schumacher, siete veces campeón mundial de la Fórmula 1, admitió haber pensado en un regreso a las competencias "tal vez una o dos veces".

"Tuve un par de posibilidades interesantes", dijo el piloto retirado en 2006 en una entrevista que publicó hoy el diario Bild en su edición de hoy, en la que el astro responde 40 preguntas de otros tantos famosos. Schumacher cumplió hoy 40 años.

"Pero descarté inmediatamente la idea", aseguró el alemán en respuesta a la pregunta que le hizo el ciclista Rudi Altig.

El hombre que fue siete veces campeón mundial volvió a recordar que le resultaba cada vez más difícil encontrar la motivación y la energía para salir a correr y "estar al 100%".

"Y limitarme solo a correr al lado de los otros, no. No es lo mío", completó la idea "Schumi" al responderle al "zar" del fútbol alemán, Franz Beckenbauer, quien quiso saber por qué se había retirado "tan pronto".

A la pregunta del actual número uno del automovilismo, el inglés de McLaren-Mercedes Lewis Hamilton, de por qué nunca había corrido para Mercedes, el ex astro de Ferrari contestó: "El rojo me queda mejor. Aunque para responder seriamente, una vez estuve a punto de hacerlo, pero las cosas al final no se dieron".

Schumacher se coronó campeón mundial en 1994 y 1995 con Benetton y de 2000 a 2004 con la escudería de Maranello. "Y tan mal no elegí", agregó el hoy ya cuarentón.