Schuster dice que volverá a dirigir a partir del verano

10:20 a.m. - MADRID, España (Reuters). -El ex entrenador del Real Madrid Bernd Schuster ha dicho que piensa regresar a la dirección de un equipo a partir del verano boreal.

"Estoy seguro que a partir de este verano estaré de nuevo en el banquillo. Si va a ser en España no lo sé o si tendré que irme uno o dos años y después regresar a España", dijo Schuster a la cadena Digital Plus, en sus primeras declaraciones públicas desde que fue sustituido el mes pasado por Juande Ramos.

El alemán de 49 años aseguró haber pasado una "Navidad fantástica" tras haber dejado el equipo blanco y añadió que no cambiaría nada de su polémica gestión de poco más de una temporada en el Madrid, en la que consiguió una liga doméstica.

"He hecho las cosas como quería hacerlas. Aunque para algunos eran raras o diferentes", dijo. "He sido yo. Soy así. No voy a cambiar aunque algunos me quieran cambiar", remarcó.