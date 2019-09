Sebastian Coe, reelegido por unanimidad como presidente de la Federación Internacional de Atletismo

El británico Sebastian Coe, como se esperaba al ser el único candidato, fue reelegido como presidente de la Federación Internacional de Atletismo (IAAF) para un segundo mandato (2019-2023), este miércoles en Doha, donde el viernes comienza el Mundial de este deporte.

Para esta nueva etapa, Coe contará con un Consejo renovado, en los que destaca la presencia por primera vez de una vicepresidenta, Ximena Restrepo, primera mujer medallista olímpica de Colombia con su bronce en 400 metros en Barcelona-1992 y nacionalizada después chilena.

Coe, en el cargo desde 2015, recibió un respaldo especialmente simbólico, con los 203 votos del total de 203 federaciones presentes que emitieron voto.

"Es un honor para mí que hayan confiado en mí y poder colaborar con ustedes", fueron las primeras palabras de Coe, dirigidas al plenario, tras confirmarse su reelección sin ninguna oposición.

En su discurso de bienvenida al Congreso, previo a esa votación, había avanzado ya su idea general para este segundo mandato.

"Hemos vivido estos cuatro años el tiempo del cambio, ahora toca el tiempo de construir", afirmó Coe.

Coe (62 años), doble campeón olímpico de los mil 500 metros (Moscú 1980, Los Angeles 1984), presidente del Comité Organizador de los Juegos Olímpicos de Londres 2012 y exdiputado conservador en su país, reemplazó hace cuatro años en el cargo al senegalés Lamine Diack, que había sido presidente de la IAAF entre 1999 y 2015.

En aquella elección de 2015 sí que tuvo rival, el también mítico exatleta ucraniano Sergey Bubka, al que superó por 115 votos contra 92.

