Serena Williams reaparece con victoria

REDACCIÓN INTERNACIONAL. (EFE).- La estadounidense Serena Williams reapareció este lunes tras varios meses de baja con una victoria clara sobre la sudafricana Chanelle Scheepers en la primera ronda del torneo de Brisbane (Australia).

Williams, que no jugaba en el circuito desde que perdió la final del Abierto de Estados Unidos ante la australiana Samantha Stosur, se impuso hoy por 6-2 y 6-3 en una hora y ocho minutos.

La norteamericana, no obstante, admitió que pudo haber perdido algo de su apego a su actividad como tenista profesional porque ya está pensando, a sus 30 años, en las actividades que puede desarrollar cuando llegue el momento de la retirada.

"Quiero ser capaz de hacer otras cosas y eso también me permite mantener mi motivación", dijo Williams, ganadora de trece títulos del Grand Slam y que indicó que aunque no ama el tenis no puede vivir sin él.

La estadounidense se enfrentará en la segunda ronda a la serbia Bojana Jovanovski.